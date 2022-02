Gairebé 500 famílies han requerit el suport de la botiga solidària de la Creu Roja el 2021

Andorra la VellaLa botiga solidària de la Creu Roja ha atès al llarg del 2021 un total de 481 unitats de convivències que requerien els serveis de l'entitat solidària a causa de la situació de crisi social provocada per la irrupció de la pandèmia del coronavirus. Ho afirma la coordinadora del servei, Carina Leclerc, qui manifesta que del total, 236 van ser noves incorporacions i es van reactivar vuit unitats que havien abandonat el servei durant el 2020.

Tal com explica Leclerc, la majoria dels nuclis familiars a qui donava servei la Creu Roja corresponien a temporers, els quals van arribar al país amb precontracte de treball "i amb la no obertura de les estacions d'esquí es van trobar en una situació econòmica complicada". D'aquesta manera, explica que al llarg dels primers mesos de l'any passat "teníem bastant usuaris, més de 200 unitats de convivència", però a partir de finals de març pel retorn dels treballadors de temporada als seus països d'origen "vam viure una davallada considerable del nombre d'usuaris" fins a arribar a les 111 persones, provinents de 54 nuclis de convivència familiar residents, a 31 de desembre. En relació amb les baixes, durant el 2021 se n'han produït un total de 427 unitats familiars, per les quals 659 persones van deixar de fer ús del servei.

Quant a la tipologia dels usuaris, Leclerc assenyala que la majoria són famílies uniparentals i monoparentals, concretament un 65% del total de les ateses, seguides de les parelles, amb un 11%. Respecte a les freqüències, la majoria acudeixen a les instal·lacions de la botiga solidària un cop a la setmana. A més, apunta que el principal motiu pel qual els usuaris acudeixen al servei és per motius diversos que els deriven a una situació insostenible econòmicament. Tot i això, destaca que un 45% de les famílies arriben a la botiga solidària a través de l'àrea d'Atenció a les Persones i les Famílies (AAPF) del ministeri d'Afers Socials, amb qui mantenen una relació d'intercanvi d'informació constant.

En referència a la possible realització de noves campanyes per recollir aliments, Leclerc indica que de moment no es preveu iniciar-ne cap, tot recordant que una quinzena d'establiments, majoritàriament supermercats, s'han ofert per dispensar punts de recollida a les seves instal·lacions on els clients poden dipositar donacions i que en la darrera recollida d'aliments, que es va dur a terme el passat 6 i 7 de març, es van recaptar fins a tretze tones de productes alimentaris i higiènics. A més, comenta que hi ha diverses empreses i particulars que fan donacions a l'entitat. Amb tot, durant el 2021, la Creu Roja va recollir un total 33,5 tones i ha rebut gairebé tretze mil quilograms de productes en donacions.

Leclerc també ha posat en relleu la "gran" tasca que realitzen els voluntaris del servei, un total de 52, "sense els quals no podríem fer funcionar la botiga solidària", ja que participen en totes les tasques de dilluns a divendres, com són el suport a la tenda, l'ordenament dels productes al magatzem o la recollida dels aliments als diferents punts distribuïts en centres comercials i supermercats.

Cal recordar que la botiga solidària de la Creu Roja va néixer com un servei puntual arran de la irrupció de la crisi sanitària amb la voluntat d'oferir els serveis bàsics alimentaris i higiènics a aquelles famílies que es troben en una situació econòmicament complicada. Tanmateix, tenint en compte que "encara hi ha famílies que necessiten un suport, el mantenim", però esperen que "puguin recuperar el seu nivell de vida i que la botiga solidària no sigui necessària".