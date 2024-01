Gairebé la meitat dels tràmits de l'administració de Govern es poden fer digitalment

Andorra la VellaEl secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions d'Andorra, Marc Rossell, ha realitzat una avaluació aquest dilluns de la implementació de l’Estratègia de digitalització 2020-2030, destacant la importància de la digitalització per millorar la relació de la ciutadania amb els sectors públic i privat. Rossell ha assenyalat que després d'establir les bases, el proper pas és aprofundir en la gestió i adopció del canvi durant el període 2024-2027.

En els darrers tres anys, des que es va engegar l'estratègia, s'ha observat un notable augment en els tràmits telemàtics, passant del 26% el 2022 al 42% actual, amb un total de 106.940 tràmits realitzats electrònicament. També s'ha destacat l'increment dels certificats digitals emesos, passant de 7.103 el 2020 a 42.699, dels quals 35.607 són actius.

En aquest marc, el Govern d'Andorra ha decidit mantenir gratuïta l'obtenció del certificat digital de manera indefinida per fomentar-ne l'ús i facilitar la gestió digital amb l'Administració. La mesura busca impulsar la tramitació en línia i la digitalització dels processos.

L'Índex d’Economia i Societat Digitals (DESI) de la Unió Europea col·loca actualment Andorra en la posició 19, prop de la mitjana europea i quatre posicions per sobre de fa quatre anys. Durant aquest període, s'han establert l'Agència Nacional de Ciberseguretat i un marc normatiu que la regula, així com el llançament d'un programa d'acompanyament per a la digitalització d'empreses amb ajuts econòmics específics.

L'Estratègia Digital d'Andorra es concreta amb el Programa de Transformació Digital, que inclou quatre àmbits claus d'actuació per assolir els objectius del 2030: Administració pública, Empresa, Infraestructures Tecnològiques i Ciutadania i Drets Digitals. La primera fase es centra en evolucionar el portal electrònic de l'Administració pública per crear una administració més digital i simplificar els tràmits en línia.