Gelats que creuen l'Atlàntic

Existeixen moltes teories sobre l'origen del gelat, però el que sabem segur és que avui dia el gelat el podem menjar a tota hora i en qualsevol dia de l'any. Anteriorment, els gelats sortien al carrer amb l'arribada del bon temps, però ara tant es val si fa calor o fred. Si ens ve de gust un bon gelat ens el cruspim i llestos. Actualment, existeix un gran assortit de gelats i sempre acabem amb el mateix, però si tenim ganes de degustar una cosa nova és el moment que provis els gelats artesans arribats de Sud-amèrica coneguts com a Guapaletas i Guapitos. Tots ells ja els pots trobar a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra en unitats o bé en caixes.

Varietat de gelats Guapaletas i bombons Guapitos

Guapaletas són gelats artesanals de gran qualitat elaborats amb matèries primeres nobles, naturals i sense conservants. La història de Guapaletas es remunta a la dècada del 1930 quan a la ciutat de Tocumbo (Mèxic), les mares i àvies van començar a fer paletes pels seus fills i néts de manera artesanal amb fruites i altres productes locals. A partir d'aquí, Guapaletas s'ha anat expandint arribant fins a Pyrénées Andorra. Per cert, tots els productes de Guapaletas són aptes per a celíacs, ja que els gelats són lliures de TACC, és a dir, sense blat, avena, civada i sègol. Els gelats es presenten en diferents mides: grans o petites. En funció de la mida els sabors del gelat varien. Guapaletas disposa de gelats farcits, com ara, xocolata blanca amb fruits vermells, banana split, fruits vermells amb llet condensada, entre altres, o també tens l'opció de tastar els especials com el de xocolata amb Baileys. Les Guapaletas especials també presenta diferents opcions, com ara, After 8, xocolata Guapaletas, volcà Guapaletas, vauquita o xocolata Cadbury amb tres somnis. Sabors desconeguts que ara tens al teu abast a Pyrénées Andorra.

I si no ets de gelats i t'agraden més els bombons gelats, tens l'opció de tastar els Guapitos. Una combinació de sabors que van des de Cookies & Cream amb dolç de llet, coco amb dolç de llet, fruita amb llet condensada, entre altres. Això sí, tots ells recoberts d'una xocolata exquisida.

Si llegint aquest article ja se t'ha fet la boca aigua, no esperis més i arriba't fins a Pyrénées Andorra per fer-te amb un gelat o amb aquests deliciosos bombons.