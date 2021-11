Andorra la VellaDes de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) asseguren que en els informes Imaca han detectat que el col·lectiu més jove no és el més accidentat ni tampoc el que rep més sancions. De fet, el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, ha emfasitzat que està havent-hi una millora generacional en els conductors i que "la generació més jove ha adquirit hàbits de conducció més segurs". En aquest sentit, ha volgut destacar que el jovent ja es forma a l'escola amb el programa de seguretat viària que organitzen els comuns. Per contra, la franja de població que actualment té entre 40 i 50 anys són els qui han après a conduir amb una certa relaxació i "costa canviar aquests hàbits", ha manifestat, afegint que el col·lectiu més accidentat i el que rep més sancions al Principat són els que tenen entre 30 i 50 anys.

Tot i aquesta major consciència que s'observa a Andorra en els joves, l'Organització Mundial de la Salut mostra en un estudi que la principal causa de mort entre els joves de 15 a 29 anys són els accidents de trànsit. Així, en el marc del Dia Mundial en record a les víctimes d'accidents de trànsit que és aquest diumenge 21 de novembre, cal recordar, que segons els informes Imaca, en els darrers dos anys, el 2020 i el 2019, hi ha hagut dos accidents amb víctimes mortals per any. Un canvi respecte dels 5 i 4 que hi va haver el 2018 i 2017 respectivament.

Sasplugas ha reiterat que és difícil extrapolar les dades d'Europa a la casuística andorrana per la població activa que hi ha, la xarxa viària o l'estat del parc automobilístic, "que a Andorra és molt modern". Així mateix, i per tal d'anar reduint el nombre d'accidents, des de l'ACA van impulsar la campanya de seguretat viària 'Missió Zero Accidents'. "Entenem que les campanyes incideixen directament en el comportament dels conductors", ha manifestat Sasplugas, remarcant que com més gran sigui la campanya i com més recursos s'hi dediquin, es pot arribar a sensibilitzar a més gent.

En el marc d'aquest dia mundial, des de les Nacions Unides ressalten que més de la meitat de les morts mundials per accidents de trànsit corresponen a vianants, ciclistes i motociclistes. De fet, a Andorra, al llarg del 2021 hi ha hagut un total de 29 atropellaments sense cap víctima mortal, 18 dels quals van ser en passos de vianants. Per aquest motiu, des de l'ACA van decidir que la tercera i darrera campanya de seguretat viària se centrés en la conscienciació de la ciutadania per reduir els atropellaments.