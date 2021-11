Gerri de la Sal assoleix el 88% de recollida selectiva

Gerri de la SalQuan encara no s'han complert dos mesos de la recollida porta a porta Gerri de la Sal (Baix Pallars) el Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha valorat satisfactòriament aquesta implantació donat que s'ha arribat a un índex del 88% de recollida selectiva. Aquesta xifra està per sobre dels valors establerts per la Unió Europea en relació a la gestió dels residus municipals pel 2021, amb un objectiu de reciclatge del 50%. La recollida porta a porta al Pallars Sobirà es va iniciar el 2015 i en les pobles que es fa aquesta recollida s'ha arribat fins al 70%. Com a novetat, a Gerri de la Sal, s'ha instal·lat una àrea de contenidors d'emergència tancada amb obertura electrònica d'ús exclusiu pels veïns de Gerri i habitatges disseminats.

L'objectiu principal d'aquest canvi de model de recollida és augmentar els índexs de recollida selectiva a la vegada que es redueixen les tones de residus enviades a l'abocador de Fígols, al Pallars Jussà.

La recollida porta a porta consisteix a dipositar els residus davant del domicili o activitat, dins d'un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. Aquest sistema de recollida ha demostrat ser una eina eficaç per aconseguir una millor recollida selectiva de residus, així com per aprofundir en la conscienciació de la ciutadania sobre la problemàtica dels residus i la seva correcta segregació i gestió.