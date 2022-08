Gili respon als taxistes: no poden assumir la tasca del bus a la demanda

Escaldes-EngordanyLa primera resposta que han rebut els taxistes, que proposen assumir les tasques del bus a la demanda, ha estat formulada per la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. La cònsol ha apuntat que el concurs del taxi podria haver-se presentat al concurs del bus a la demanda des del primer moment i que ara no es pot efectuar la petició del sector del taxi perquè hi ha contracte signat que s'ha de complir, segons ha informat RTVA. També ha recordat que, quan van fer el plec de bases, "també es va obrir als taxis i es podien haver presentat fent una unió temporal d'empreses".