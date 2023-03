El Govern adjudica per 14,7 milions la construcció dels habitatges de la Borda Nova

Andorra la VellaEls 44 pisos a preu regulat que s'han de construir a la Borda Nova començaran a prendre forma aviat després que el Govern hagi acordat aquest dimecres l'adjudicació per valor de 14,7 milions d'euros de l'execució de l'obra a l'empresa Locubsa. Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu en funcions, Cesar Marquina, les obres s'allargaran 28 mesos.

Marquina ha recordat que en aquest espai s'han de construir 44 pisos i 228 places d'aparcament, 44 de les quals per als habitatges i 170 per a lloguer. Ha afegit que la construcció es fa seguint els criteris Passivhaus i, per tant, amb consum d'energia "gairebé nul". Marquina ha recordat que el projecte es va veure afectat de ple per la pandèmia de la Covid, ja que el conveni amb el comú d'Andorra la Vella, que va ser qui va cedir el terreny, es va signar tot just abans que es decretessin les mesures de tancament arran de la crisi sanitària.

Tal com es va anunciar en la presentació del projecte, en total l’edifici comptarà amb 15 habitatges d’uns 55 m2 d’un dormitori, 23 habitatges d’uns 70 m2 de dos dormitoris i sis habitatges d’uns 85 m2 de tres dormitoris. A les plantes de coberta de l’edifici, en dos nivells, es plantegen dues actuacions: una d’elles es convertiria en un hort urbà (que donarà servei als residents de l’edifici) i la més alta serà destinada a terrassa i zona verda destinada als residents. A la planta baixa es preveu una plaça pública directament accessible des del carrer Terra Vella. A més, l’immoble disposarà 228 places d’aparcament, 44 dels quals per als veïns de l’edifici i 170 places més, que es destinaran al lloguer de veïns de la zona.