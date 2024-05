Govern assistirà via telefònica els ciutadans amb dificultats per fer els tràmits en línia

Andorra la VellaGovern ha presentat un programa amb les diverses mesures previstes per a millorar la digitalització dels tràmits, per tal de millorar l'administració. Es tracta del Reglament d'impuls dels serveis digitals de l'Administració, presentat pel secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en el marc de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Una de les principals preocupacions del Govern de cara a aquest procés és no deixar ningú enrere en la digitalització dels tràmits. Per això mateix, i com a mesura per a trencar la bretxa digital, impulsaran la intensificació de l'atenció digital a l'usuari. És a dir, s'oferirà un acompanyament, via telefònica i presencial, en les tramitacions digitals.

Amb això es busca que aquelles persones que no tenen els coneixements per fer els tràmits per la via informàtica, no hagin de passar necessàriament pels passos tradicionals i, per tant, trigar molts més dies a resoldre les seves necessitats que aquells ciutadans que tenen els coneixements per fer els tràmits en línia.

El nou canal d'assistència digital telefònica l'oferiran Govern (875 700), el Servei de Tràmits (150) i Punt Empresa (180).

Rossell ha apuntat que l'objectiu a mitjà termini és que vuit de cada deu andorrans tinguin coneixements informàtics bàsics per poder realitzar la major part dels tràmits del dia a dia per la via digital.