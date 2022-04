Govern autoritza 1.200 noves quotes de treball

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat una nova quota general de 1.200 autoritzacions de treball que es poden presentar fins al 31 d'octubre. D'aquestes, 936 autoritzacions són per residència i treball i 264 són per autoritzacions de treball fronterer, tal com ha informat el ministre portaveu, Eric Jover, aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. A més, ha recordat que el mateix decret preveu un marge de superació de fins al 30% d'aquestes 1.200 autoritzacions de treball. Jover ha volgut destacar que aquesta xifra és la més elevada en els darrers dotze anys i "respon a les necessitats del nostre mercat laboral".

D'altra banda, també s'ha obert una altra quota general de 250 autoritzacions de residència i treball per compte propi, ja que ja s'han assolit 239 autoritzacions de les 250 que es van obrir al desembre. D'aquesta nova obertura, 50 corresponen a autoritzacions reservades per a professions liberals i les 200 restants són per la resta de supòsits.