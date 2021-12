El Govern i Bomosa posaran en marxa un projecte per protegir el gat fer

AndorraAvui fa 10 anys, el 6 de desembre de 2011, va ser notícia...

El Govern d'Andorra, a través del ministeri de Turisme i Medi Ambient i del Departament de Patrimoni Natural, col·laborarà amb la societat filantròpica Bomosa per identificar i protegir els exemplars de gat fer que habiten al Principat. La primera fase del projecte es posarà en marxa aquest hivern amb la captura d'animals per marcar-los i analitzar-los genèticament i amb la recerca d'indicis de la seva presència entre la Vall del Madriu i Sant Julià, segons han explicat els responsables de Bomosa. El pressupost d'aquesta primera acció és de 35.000 euros.

Amb l'objectiu d'identificar i quantificar el nombre d'exemplars de gat fer que habiten al Principat, el Govern d'Andorra ha signat un conveni amb la societat filantròpica Bomosa amb el qual es podrà posar en marxa el projecte Felis entre la Vall del Madriu i Sant Julià. En la primera fase, que s'iniciarà aquest hivern, s'instal·laran trampes al llarg de tota la zona per intentar capturar els animals que hi habiten. Un cop capturats se'ls posarà un collar amb senyal GPS i se'n farà l'anàlisi genètic per poder detectar hibridacions entre el gat domèstic i el gat fer, cosa que 'suposaria una pèrdua de la identitat pròpia' de l'últim.

A més de la captura, com ha explicat aquest dimarts durant la presentació de l'acord el director del projecte Felis, Jordi Enrique, també es farà una recerca d'indicis com excrements, esgarrapades o petjades a la neu que permetin constatar la presència i l'impacte del gat fer al Principat.

Un cop fet el marcatge i amb el seguiment dels exemplars durant dos anys, es valorarà la reintroducció o el reforç de l'espècie. En el cas del reforç, ha dit Enrique, es tractaria d'introduir un mascle o una femella per promoure la procreació. D'altra banda, per reforçar la permanència del gat fer a les valls, el projecte Felis també baixarà els gats domèstics que es trobin a les cotes altes i les lliurarà als respectius comuns perquè els alliberin a les colònies. Segons ha explicat el coordinador de Patrimoni Natural i Banders, Gerard Olm, el gat domèstic és una amenaça pel gat fer perquè li treu caça.

Per últim, com ha indicat el president de Bomosa, Bonaventura Mora, el projecte també té una vessant pedagògica, ja que 'vol donar a conèixer el patrimoni natural del Madriu', del qual n'és representatiu el gat fer, com a espècie protegida de la qual gairebé no es coneix la seva existència, però 'és un element clau de la cadena tròfica'.

El pressupost que assumeix Bomosa per la primera fase és de 35.000 euros, segons han indicat els responsables del projecte.