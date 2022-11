Govern, amb les dades actuals, no ampliarà les mesures anticovid a Nadal

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Albert Font, ha informat aquest dimecres sobre la situació de la covid al Principat. Govern únicament recorre a les recomanacions, i no a les obligacions. Font ha confirmat, per tant, que no preveuen cap mena de mesura de cara a Nadal i les festes.

Actualment, la situació es manté estable entre els 250 i els 350 casos actius cada setmana. El nombre total de casos fins a la data és de 47.129 (+225 des del dimecres passat). Hi ha hagut 46.731 altes (+172) i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 157, després que Font hagi informat d'una nova defunció. Hi ha 331 casos actius (+52), amb 3 persones ingressades a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i cap a l'UCI.