Govern destina 257.000 euros per a la protecció d'allaus a la carretera de Montaup

Andorra la VellaAmb la voluntat de continuar millorant la seguretat de la xarxa de carreteres, i alhora per minimitzar el tancament a l’època hivernal de la carretera CS-240 de Montaup, el Govern ha adjudicat la fase 1 del projecte de protecció d’un corredor d’allaus al vessant de la Sauvata amb possible afectació a aquesta via secundària de Canillo. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Desplom per un total de 257.032,06 euros.

Les obres que cal realitzar per dur a terme el present projecte consisteixen en la construcció d’un sistema para-allaus mitjançant rastells de fusta al vessant de la Sauvata. El termini d’execució és de dos mesos i mig, a comptar del dia posterior a la signatura del contracte. L’actuació, un cop finalitzada, farà que els talls de la carretera siguin només en situacions excepcionals, augmentant la seguretat dels usuaris de la via.