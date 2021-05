El Govern encarrega, per 78.000 euros, un estudi sobre les possibilitats d’obertura de la xarxa de mobilitat del país

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació dels treballs relatius a l'assistència tècnica per a l'anàlisi i l'estudi de les possibilitats d'obertura de la xarxa de mobilitat andorrana. L'adjudicació ha recaigut sobre les empreses Suport Enginyers Consultors, SA i DOYMO, SA i en els professionals independents Àngel López i Joan Torres per un import de 78.400 euros amb un termini d'execució de setze mesos. Els treballs tenen la finalitat d'analitzar, juntament amb les administracions dels estats veïns, les possibilitats reals de desenclavar el territori andorrà a través d'alternatives de transport fèrries, així com de la millora i optimització de les vies terrestres actuals. D'aquesta manera, l'objectiu de l'estudi és poder plantejar un nou paradigma de la mobilitat interna i de connexió, que ha de permetre afrontar la recuperació posterior a la pandèmia del coronavirus.