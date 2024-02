Govern va saber de les irregularitats de la CASS l'agost del 2023

Andorra la VellaLa Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) s’ha vist immersa en una situació complexa arran de la detecció d’errors en el pagament de les pensions d’invalidesa del grup 1. Segons ha informat el president de la CASS, Marc Galabert, en la seva compareixença davant la comissió al Consell General. La parapública va tenir coneixement d’aquest problema el desembre del 2022, després que una beneficiària presentés un recurs al consell d’administració de la Seguretat Social per obtenir informació sobre els seus pagaments i es descobrís el sobre pagaments que s'anava produint durant un temps.

El consell d’administració de la CASS va informar al ministeri d’Afers Socials de la situació almenys a l’agost del 2023, tot indicant que el Govern també estava al corrent del descontrol. Tant el president Galabert com el director general de la institució, Josep Escoriza, han comparegut davant la comissió legislativa de sostenibilitat de les pensions per exposar les accions preses per afrontar aquesta problemàtica.

Galabert ha admès que la CASS no va realitzar un seguiment sistemàtic de les prestacions d’invalidesa parcial des del 2017, limitant-se a revisar casos de manera esporàdica en cas de sospita o alerta. Tot i que es van portar a cap algunes regularitzacions, mai es va considerar exigir la devolució dels pagaments indeguts.