El Govern manté congelats els preus de les titulacions de l’UdA

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, els preus de les matrícules per al proper curs acadèmic 2021-22 de les formacions estatals que s’imparteixen a la universitat pública del Principat, la Universitat d’Andorra. El portaveu del Govern, Eric Jover, ha destacat que els imports de les matrícules es mantenen inalterats un any més, i per tant tenen el mateix cost des del curs 2012- 2013.

Encara sobre l'UdA, l'executiu ha donat llum verda al decret d'aprovació del pla d'estudis del màster en educació. El Govern ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis. La Universitat d’Andorra oferirà el curs a partir del proper mes de setembre. Jover ha destacat que el màster s’adreça a estudiants que vulguin formar-se en l’àmbit de l’educació, disseny de programes sobre cultura democràtica i d’educació en Drets Humans.

Depenent dels itineraris escollits –n’hi haurà dos de diferenciats– els titulats també podran exercir la docència a la segona ensenyança i el batxillerat, gestionar i dirigir projectes i centres educatius, atendre a la diversitat i incorporar les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació en diferents entorns educatius. El màster també permet la possibilitat de dedicar-se a la investigació educativa i de continuar els estudis de doctorat.

Bàtxelor d’especialització en energies renovables per al desenvolupament sostenible

En referència a la Universitat Carlemany, aquest dimecres s'ha aprovat el decret sobre el pla d'estudis del bàtxelor d’especialització en energies renovables per al desenvolupament sostenible que s'impartirà en aquest centre. Com en l'anterior titulació, l'executiu ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’AQUA, en valida el pla d’estudis.

Jover ha destacat que el màster s’adreça a estudiants que vulguin exercir una professió de tècnic en l’àmbit de projectes energètics renovables, consultors, analistes o assessors en empreses energètiques i ambientals, facilitadors de serveis energètics en diferents sectors, desenvolupadors de projectes associats a les energies renovables o promotors d’accions de responsabilitat social corporativa a l’àrea energètica, entre altres.

Licitació dels treballs a El Roc de Ciutat de Valls per a l'extensió del Lycée

Finalment, i encara en l'àmbit de l'educació, el Govern ha aprovat aquest dimecres la licitació dels treballs d’adequació de l’edifici El Roc de Ciutat de Valls per destinar-lo a una extensió del Lycée Comte de Foix. L’objectiu és donar resposta a l’increment d’alumnes que es preveu a la segona ensenyança del sistema francès per als propers anys.

Els treballs més significatius que s’inclouen en l’adequació de l’edifici són, entre d’altres, refer les distribucions i pintar l’interior, remodelar la cuina, adequar els laboratoris o instal·lar sistemes de vigilància i telefonia. El termini d’execució és de 8 setmanes.