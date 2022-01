El Govern no preveu crear un fons per indemnitzar les persones afectades per la vacuna

Andorra la VellaEl Govern "no considera necessari" la creació d'un fons especial per indemnitzar les persones que pateixin efectes secundaris greus després de l'administració de la vacuna contra la Covid-19.

A través d'una resposta parlamentària a la consellera general no adscrita, Carine Montaner, l'executiu manifesta que "les dades de farmacovigilància d'Andorra i d'altres països indiquen un bon comportament de les vacunes", per la qual cosa no es destinarà "una partida econòmica específicament destinada per a aquest objecte". No obstant això, el Govern argumenta que també "disposa de mecanismes per fer front a situacions sobrevingudes i les institucions andorranes garanteixen l'exercici dels drets de tots els ciutadans".

En aquest sentit, Montaner també demanava saber qui indemnitzarà aquestes persones en cas que pateixin efectes secundaris greus pel vaccí. El Govern posa en relleu que les vacunes que es disposen actualment "tenen autorització d'emergència" i "han passat totes les fases clíniques que es requereixen per garantir-ne la seguretat i l'eficàcia", malgrat que reconeixen que el que ha estat excepcional és que, per escurçar terminis, "s'ha permès efectuar algunes d'aquestes fases en paral·lel i no de forma seqüencial". És per això que la consellera ha anunciat que demanarà els contractes signats amb els països veïns i Covax per a l'obtenció dels vaccins.

Tot i això, per donar encara més garanties, "la farmacovigilància d'aquestes vacunes s'ha portat a terme a escala mundial", fent "un seguiment molt acurat" i obligant els fabricants "a remetre els seus informes mensualment en lloc de cada sis mesos com és habitual".

En aquest marc, l'executiu recorda que publica periòdicament l'informe de farmacovigilància de les vacunes contra la Covid-19 i, en relació amb el darrer informe publicat el 24 de novembre del 2021, amb 112.797 dosis administrades s'han registrat 634 notificacions, de les quals l'1,1% s'han considerat greus però cap ha tingut un "resultat fatal".

Finalment, recorden que la vacunació té per objecte reduir la gravetat de la malaltia i les defuncions relacionades; no redueixen els esdeveniments o les morts per altres causes diferents de la Covid-19, de manera que durant la campanya de vacunació es poden donar determinats esdeveniments o morts per altes motius diferents, de vegades en estreta associació temporal a la vacuna, sense que això tingui a veure amb el fet d'haver estat vacunat.