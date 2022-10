Govern obre una investigació per aclarir les causes de la fugida del menor escapat del CREI

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que s'investigarà la causa de l'escapada del menor del CREI, en declaracions que recull RTVA. Assegura que arribaran fins al fons de la qüestió, investigant els protocols aplicats, si les persones a càrrec de la vigilància van complir amb la seva feina i altres aspectes que seran determinants per a evitar casos similars al futur. En cas que s'adverteixi alguna mancança o negligència, el cap de Govern sentència que s'activaran els mecanismes sancionadors corresponents.

Espot també recalca que no es tracta d'un centre penitenciari o d'alta seguretat, i insisteix en no crear un perjudici als menors que hi resideixen en les possibles solucions que es puguin plantejar per a evitar futures fugues.