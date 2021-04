El Govern organitza taules per acostar els joves als sectors professionals

Andorra la VellaEl ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut organitza aquest any per primer cop, unes taules professionals a través del Centre d'Orientació Educativa i Professional (CEOP) amb l'objectiu d'apropar els joves als sectors professionals més rellevants del país, informar-los de les ofertes formatives i laborals existents en cadascun dels sectors professionals i obrir un canal d'informació i comunicació directa entre els joves, els professionals i les empreses vinculades. En total, s'han dissenyat deu taules per sectors professionals i quatre tallers de competències, ha explicat el cap d'àrea d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Jordi Olivé, qui ha informat que aquestes taules s'han creat com una reestructuració del Fòrum Estudiants-Empresa, el qual es va haver d'anul·lar el 2020. Per tant, s'ha adaptat a través d'aquestes taules per donar resposta a la nova realitat i adaptant-se a les mesures sanitàries, ha indicat.

En totes aquestes taules hi haurà "algun docent del sector professional, un estudiant perquè expliqui la seva experiència i un professional que ja exerceixen per explicar les diferents sortides dels sectors", ha declarat Olivé. A més, ha indicat que no volen que siguin com "una formació típica unidireccional", sinó que es vol que hi hagi un feedback constant i "una interacció directa". Per tant, aquestes taules es faran a través de la plataforma en línia zoom a banda d'eines interactives. A més, s'enregistraran i es faran càpsules amb la informació més important perquè aquells joves que no hi puguin assistir en directe puguin rebre la informació i "per poder arribar a tothom que hi estigui interessat", ha especificat Olivé.

Principalment, tant les taules com els tallers estan destinats a joves de secundària, de formació professional, de batxillerat i universitaris, però també a progenitors i tutors que volen acompanyar als seus fills com a altres professionals. Així, comencen a partir d'aquest dilluns dia 12 d'abril i se'n desenvoluparà una de diferent cada tarda de dilluns a dijous durant tres setmanes. Per una banda, les taules es faran entre les 18 i les 19.30 hores i els quatre tallers estaran dividits en dos dies entre les 18 i les 20 hores. Així, les taules seran: en l'àmbit sanitari; de comptabilitat i administració; d'educació i formació; d'enginyeria i informàtica; de comunicació i periodisme; de turisme i hostaleria; de ciències naturals; de ciències socials; de dret, ciències jurídiques i polítiques; i de comerç i estètica. Pel que fa als tallers, el dia 26 d'abril se centraran en com preparar un currículum i una entrevista de feina i el dia 28 es treballarà la recerca de feina i l'autocandidatura i la marca personal.

Olivé ha comentat que els enllaços per accedir-hi es troben a les webs de Joventut i d'Afers Socials, i l'accés és completament lliure. D'altra banda, el cap d'àrea també ha comentat que aquests tallers han sorgit vist la impossibilitat de poder celebrar el fòrum, en el qual es concentraven un gran nombre de persones durant un matí. "Hem buscat aquest complement i de cara a pròximes edicions es buscarà compaginar-les perquè creiem que són compatibles", ha comentat Olivé. El fòrum es va iniciar el 2010 i s'oferien tallers de CV i de recerca de feina i també xerrades específiques. Olivé també ha comentat que hi havien assistit més de 4.000 joves amb una quarantena d'expositors anuals, i que per aquest motiu, l'any vinent es mirarà de recuperar.

A més, durant la presentació també s'ha explicat que es va decidir passar el COEP del ministeri d'Educació al d'Afers Socials, que és d'on penja el departament de joventut, ja que el COEP està dirigit a joves d'entre 16 i 30 anys. Concretament, la secretària d'Estat d'Afers Socials, Teresa Milà, ha indicat que el COEP ofereix serveis d'atenció individualitzada en la recerca laboral i educativa per millorar l'ocupabilitat dels joves, facilitar la recerca de feina i oferir una orientació educativa, però també desenvolupa tasques de "formar i desenvolupar en competències", i gestiona projectes i activitats. Durant el 2019 es van atendre un total de 50 persones, durant el 2020 van ser 57 i aquest 2021 ja se n'han atès 17, ha explicat Milà, afegint que la majoria de demandes són per a estudis superiors o de formació professional i que gran part són joves que es troben treballant.