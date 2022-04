El Govern pagarà prop de 300 euros per dia i jove que resideixi al CREI

Andorra la VellaEl Govern estima que el finançament per plaça i dia del servei residencial del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) tindrà un cost de 269,42 euros. Així es desprèn de la resposta del Govern a la pregunta realitzada pel president del partit Socialdemòcrata, Pere López, en relació amb el funcionament del futur equipament al país. Des del ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat també informen que el cost per dia de la plaça no ocupada a 188,60 euros, i la sobre ocupada a 80,83 euros al dia per adolescent.

En referència al preu del servei d'atenció diürna, s'estima que el preu per persona i dia laborable serà de 45,38 euros, el de les places no ocupades de 31,77, i el de la sobre ocupada de 13,61 euros. Des de l'executiu recorden que el servei residencial del CREI, de la mateixa manera que totes les mesures de protecció, és finançat al 100% per part de l'administració pública i que l'atenció de dia té un sistema de copagament entre el Govern i els progenitors o les persones que tinguin la tutela del jove.

A preguntes de López, la titular de cartera social, Judith Pallarés, també notifica que el cost de funcionament del servei, totalment, serà de 842.747 euros, que es distribueixen en 786.707,35 pel servei residencial i 56.040,36 per a l'atenció diürna. Quant a les despeses efectuades fins al 8 d'abril del 2022 per a la rehabilitació de la instal·lació i l'adequació dels espais, exposen que s'han destinat prop de tres milions d'euros, gran part dels quals s'han destinat a la reforma de l'edifici.

Per cloure, la ministra informa que l'entitat adjudicatària haurà d'efectuar un treball comunitari amb l'entorn on s'ubica el CREI per tal d'informar els veïns del projecte i fer un treball de prevenció i promoció. A banda, des del Govern s'han iniciat comunicacions amb el comú d'Andorra la Vella perquè pugui visitar les instal·lacions i amb els veïns per donar a conèixer la iniciativa.