El Govern Peruà inicia una investigació pel cas dels treballadors a Andorra

Andorra la VellaEl govern del Perú ha iniciat una investigació sobre les condicions dels treballadors peruans a Andorra, enviant el seu cònsol general per recollir informació i parlar amb diverses autoritats andorranes. Tot i la bona relació amb el Principat, el Perú vol aclarir de manera independent els problemes denunciats per alguns treballadors.

Segons informa RTVA, el cònsol general, Luis Pablo Salamanca, ha mantingut reunions amb diversos secretaris d’estat i la policia andorrana, destacant la col·laboració. La investigació se centrarà en les empreses implicades tant al Perú com a Andorra, per determinar possibles abusos i garantir que es compleixi la legislació laboral.

“Hi ha una preocupació d’ambdues parts, però crec que estem en un procés de col·laboració i de solucionar problemes perquè això no continuï repetint-se i que els ciutadans peruans no se sentin perjudicats de venir aquí i trobar que lamentablement hi ha hagut una certa irregularitat i les seves expectatives no s’han complert“.

El Govern, per la seva banda, ha assegurat que col·laborarà en la investigació i treballarà per millorar la comunicació i limitar la figura del treballador desplaçat, ja que algunes empreses han estat sancionades per pràctiques fraudulentes. L’objectiu és assegurar que els treballadors peruans no es vegin perjudicats i que les seves expectatives laborals es compleixin.