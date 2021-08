El Govern planteja obrir la vacunació a partir dels 12 anys

Andorra la VellaEl Govern està estudiant ampliar la vacunació a partir dels 12 anys. Ho ha informat aquest migdia el cap de Govern, Xavier Espot, durant les declaracions prèvies a l'administració de la segona dosi del vaccí d'AstraZeneca. El líder de l'executiu ha manifestat que l'obertura de la vacunació a menors de 16 anys és una qüestió que es troba sobre la taula, però encara no hi ha una decisió presa al respecte. Espot també ha indicat que un dels plantejaments seria ampliar la franja de població vacunable de manera voluntària o animant als ciutadans com ha fet el Govern fins al moment. En aquest sentit, ha exposat que actualment hi ha un 75% de la població vacunable que ja ha rebut la primera dosi del vaccí i un 60% que disposa de la pauta completa.

Quant a la possibilitat d'obrir la franja de vacunació a menors de 16 anys, Espot ha manifestat que ja hi ha força comunitats autònomes espanyoles i països del voltant que estan prenent aquesta decisió. "És una qüestió controvertida, que haurem de consultar amb els nostres tècnics i amb els nostres experts", ha declarat, afegint que de moment encara no s'ha pres cap decisió definitiva. Tot i així, ja ha avançat que el més probable és que en els propers dies o setmanes s'acabi prenent una decisió al respecte, la qual "sempre estarà basada en la voluntarietat". En aquest sentit, també ha reiterat que hauran de valorar si recomanen la vacunació en aquesta franja d'edat o si pel contrari "ho deixem una mica al criteri individual de cadascú i dels seus progenitors perquè són menors".

D'altra banda, el cap de l'executiu també ha confirmat que les dades sanitàries dels darreres dies, amb una disminució dels contagis diàries i també dels casos actius, mostren que ja s'ha passat el pic de la cinquena onada. "Estem en fase descendent", amb una taxa de reproducció que se situa en 0,8, ha comentat, remarcant la responsabilitat individual i col·lectiva que està tenint la societat andorrana. A més, també ha volgut agrair la tasca de tots els voluntaris, de la Creu Roja, del departament de Protecció Civil i dels membres del SAAS per la bona logística que hi està havent amb el pla de vacunació.

En aquest sentit, Espot també ha estat qüestionat sobre la possibilitat d'administrar una tercera dosi del vaccí contra la Covid-19. Ara com ara, "encara no hi ha suficients estudis científics que avalin que la tercera dosi realment comporta un increment de la immunització de les persones", ha declarat. A més, també ha posat en relleu que tampoc està clar si la tercera dosi, en cas que fos necessària, s'hauria de fer del mateix vaccí o amb un altre. "És una possibilitat que està damunt la taula" per la qual encara es necessitarà més temps i perspectiva, ha manifestat.

Finalment, de moment, des de l'executiu es descarta posar la vacunació com un requisit per poder accedir a certs llocs o per l'entrada al país. De fet, el cap de Govern ha explicat que quan s'estableixen aquests filtres és perquè un determinat Govern vol impulsar la campanya de vacunació i fomentar-la d'una forma indirecta. "En el nostre cas, no ens ho hem plantejat perquè estem en uns percentatges molt alts de vacunació" i aquesta responsabilitat col·lectiva, "repercuteix en el benefici de tothom", ha indicat, comentant que si s'aconsegueix una suficient immunitat de grup, no caldrà establir restriccions. De la mateixa manera, tampoc es preveu establir-ho com un requisit pels visitants, ja que és una qüestió que requereix una logística complicada. Per tant, des del Govern consideren que de moment cal seguir els criteris i paràmetres que s'han anat adoptant fins ara, pels bons resultats que estan donant. Tot i així, no volen tancar cap porta, i es reserven la possibilitat d'aplicar-ho en cas que fos necessari.