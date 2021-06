El Govern reconeix l'excelència del periodisme esportiu amb el Premi Àlex Lliteras

Andorra la VellaEl Govern, juntament amb RTVA, MoraBanc Andorra i el Diari d'Andorra, impulsen el Premi Àlex Lliteres per reconèixer l'excel·lència en l'àmbit del periodisme esportiu. "Era important fer aquest treball per trobar el reconeixement del periodisme esportiu que Andorra no tenia" i que encaixa perfectament amb els objectius del ministeri de Cultura i Esports, ha indicat la ministra, Sílvia Riva, qui ha afegit que es posa en reconeixement els valors de l'esport. En aquest sentit, Riva ha manifestat que aquests premis només podien portar el nom d'Àlex Lliteras, per la seva vinculació als esports i als valors que transmetia fent periodisme. A més, ha manifestat que la pandèmia "ens ha fet aprendre la importància dels hàbits esportius".

A banda, el premi també posa "en relleu la nostra llengua oficial", ja que un dels requisits és que els treballs siguin en català, i està obert a qualsevol professional que s'hi vulgui presentar. Així, la dotació del premi serà de 5.000 euros aportats pel Govern i a partir d'aquest dimecres es podran consultar les bases del certamen al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Els treballs hauran d'haver estat publicats i difosos durant el 2020 i fins al 31 de maig del 2021 i es podran lliurar al Servei de Tràmits del Govern fins al pròxim 15 de juliol. El lliurament del certamen està previst pel proper mes d'octubre.

Durant la presentació del guardó, Riva ha explicat que la idea va sortir durant el febrer de la mà de tres professionals del sector com són Xavier Mujal, Gorka Aixàs i Gabriel Fernández. "La voluntat no tan sols és recordar la figura de l'Àlex Lliteras, sinó també recordar la feina que feia", ha indicat el director d'RTVA, Xavier Mujal, afegint que en moltes ocasions el periodisme esportiu no està suficientment valorat. En aquest sentit, la ministra també ha comentat que la voluntat és reconèixer el llegat que va deixar i "és un projecte important que ha de perdurar molts anys".

El jurat estarà format per professionals del món de la comunicació en les branques de premsa, ràdio i televisió i la presidència d'aquest serà per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.