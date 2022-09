Govern reconeix que queda treball per fer en l'àmbit de la salut mental

Andorra la VellaDavant les crítiques de les associacions de salut mental enfront de la gestió que s'està fent de la temàtica al país el ministre portaveu, Eric Jover, ha volgut sortir al pas i ha defensat tota la feina que l'executiu ha tirat endavant en els últims anys tot i que ha reconegut que encara queda treball per fer. En aquest sentit, ha defensat que s'està "treballant en la bona línia" i que tot i que encara queden qüestions per treballar cal que en aquesta feina es pugui comptar amb la col·laboració de les entitats. De fet, i malgrat reconèixer que des de les entitats s'han estat durs en les crítiques ha manifestat que prefereixen "això" al fet que no hi hagi una cooperació per part seva. Ha defensat, així, que aquesta col·laboració és "vital".

Jover ha reivindicat que tant des del Govern com des del SAAS no s'ha estat "de braços plegats" i ha manifestat que les crítiques els han d'ajudar a continuar millorant. Entre la feina feta ha volgut subratllar que s'hagi tirat endavant el pla integral de salut mental i addiccions (Pisma) després d'anys de feina i ha admès que cal un tècnic que el coordini. Ha afegit que de manera interna ja ha començat la cerca d'aquesta persona. Si aquest concurs intern no serveix per cobrir la plaça, ha afegit, el Govern té el compromís de fer un concurs extern.

També ha recordat la creació de la taula de salut mental i els diferents recursos que s'han destinat a una "temàtica important" com és la salut mental.

Al seu torn, des del SAAS, s'ha negat que existeixi la discriminació generalitzada que han descrit les associacions contra les persones amb malalties mentals i addiccions. "Tant a l'hospital com al centre penitenciari, s'intenta donar una atenció individualitzada i amb cura, encara que potser no disposem com necessitaríem el 100% del recurs més valuós en aquest camp: hores de professionals qualificats", han expressat. I han incidit que en cap cas es pot parlar de "discriminació ni maltractament".