Govern recorda que "el risc a la muntanya mai és zero, amb ós i sense ós"

Andorra la Vella"No tenim cap novetat, avui no hem detectat la seva presència". Així explicava Guillem Casal, portaveu de Govern i ministre d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, que no hi ha notícies de l'ós que es va veure a Ordino. Casal ha advertit que "és una situació que s'ha de prendre amb respecte" perquè "el risc a la muntanya sempre és zero, amb ós i sense ós". Tanmateix, el ministre ha recordat que aquests plantígrads normalment pretenen eludir la presència humana, que acostumen a fer grans desplaçaments a la primavera perquè és una època de reproducció i que es tracta d'una espècie en perill d'extinció. L'encarregat de la cartera de Medi Ambient ha assegurat que no s'han enregistrat depredacions de l'ós vist.

L'animal continua en parador desconegut. Casal assegura que no hi ha perill perquè per part del cos de Banders i Medi Ambient es duen a terme controls regulars i puntuals, més basats en la troballa d'indicis o rastres. Durant el 2023 es van observar ossos en 11 ocasions i es va aconseguir documentació amb mostres de pèl, excrements, petjades o imatges de foto trampeig en tots els casos. El 2024 s'han anat controlant també les incursions dels ossos i al febrer van veure un, igual que al març i a l'abril se'n van observar dos. Aquest dilluns van veure un rastre a la zona del Comapedrosa on van poder recollir el pèl. El mateix dia, el cos de Banders va fer una primera observació a la zona d'Encodina, documentat amb un vídeo que va publicar-se a les xarxes. Aquest dimarts es van desplaçar al lloc on el van veure el dia anterior i més tard es va publicar per part d'un ciutadà un vídeo en el qual apareixia a la zona de la Cortinada. Com han trobat rastres en les dues ocasions, podran determinar si l'ós vist a Encodina i el de la Cortinada són el mateix. I tot apunta que així serà.