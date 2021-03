El Govern regula el funcionament de les borses de treball del Cos d'Educació

Andorra la VellaL'executiu ha aprovat el reglament de funcionament i gestió de les borses de treball del Cos d'Educació amb l'objectiu de disposar dels candidats necessaris, com a treballadors públics interins, funcions pròpies de funcionaris o treballadors públics de caràcter indefinit. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que s'haurà de recórrer en aquesta bossa quan hi hagi places vacants, per la substitució provisional d'un funcionari, per la cobertura de funcions periòdiques, per l'execució de projectes de caràcter temporal o per l'excés o acumulació de tasques. L'objectiu és poder disposar de docents "en qualsevol moment del curs per garantir-ne la presència a les aules", ha indicat, assegurant que el reglament simplement pretén regular el que ja s'estava fent a la pràctica perquè "no desaparegui en qualsevol moment per la voluntat de qui estigui al Govern".

Concretament, la ministra ha explicat que hi haurà dues bosses de treball, una pel personal tècnic d'educació i una altra pel personal de suport educatiu. "Cada borsa recollirà una llista de candidats organitzada per llocs de treball", ha dit. A més, es trobaran classificats entre els candidats que es troben en situació de reserva d'un procés selectiu d'ingrés, els que ja han format part de les borses i els que hi accedeixen per convocatòries. Aquesta darrera també inclou novetats, ja que es farà una convocatòria ordinària anual d'accés a totes les llistes de les borses i també hi haurà convocatòries extraordinàries a les llistes específiques per si durant el curs sorgeixen vacants i per tant, "poder-les proveir", ha declarat.

El reglament també recull l'avaluació dels treballadors que estan en borsa. Primerament, el treballador públic interí serà avaluat pel seu comandament, a partir dels 15 dies de nomenament. Després, el treballador s'avaluarà a partir de 9 descriptors amb una nota que anirà de l'1 al 10. Vilarrubla ha comentat que si el resultat de l'avaluació és inferior a 5, el treballador no podrà formar part de les borses de treball durant aquell curs escolars ni tampoc dels tres cursos següents. Aquesta avaluació correspondrà al 70% de la qualificació final i el 30% restant anirà lligada a mèrits acreditats amb formacions acadèmiques tant rebudes com impartides, a l'experiència laboral o al perfil multilingüe, entre d'altres.

Pel que fa a les borses, el candidat romandrà inscrit mentre compleixi els requisits i les persones tenen dret a donar-se de baixa de manera temporal de les borses per un període no superior a dos cursos escolars. A més, la ministra ha declarat que hi haurà una baixa d'ofici, a banda de si no s'arriba als 5 punts de la qualificació, quan no s'accepti una proposta de nomenament, si no s'incorpora al lloc de treball o si la persona ha estat sancionada per l'administració.