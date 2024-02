Govern regularitzarà el coworking en un mes per alliberar alguns pisos de lloguer on hi ha empreses registrades

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i presidenta d’Andorra Business Conxita Marsol ha fet una defensa aferrissada del coworking en la seva xerrada al sSport City Talks, un esdeveniment centrat en la innovació dins de la comunitat dels esports electrònics i els videojocs i que era organitzat per Andorra Business i Encom, i que ha finalitzat amb les entrades exhaurides. El coworking tindria dos grans avantatges per a necessitats que el país té actualment. D'una banda, es busca que empreses que estan actualment domiciliades en pisos de lloguer passin a estar-ho en un espai de coworking. Per aconseguir això cal actualitzar la normativa i permetre la plena validesa d'un espai de coworking en aquest ús ja que hi ha elements que es demanen actualment per poder domiciliar una societat o un negoci que aquestes zones no en disposen.

Aquest trasllat de les empreses i negocis cap a espais de coworking, segons Marsol, permetria que aquests pisos on estan domiciliades les empreses entressin al mercat de lloguer. Serà molt més econòmic pagar mensualment el preu d'un coworking que el d'un lloguer on bàsicament només està situada una empresa. El reglament ha d'estar enllestit en un mes.

El segon gran actiu de 'legalitzar' múltiples usos per al coworking és donar més facilitats a start ups o projectes innovadors que es vulguin instal·lar a Andorra.

Respecte al sector dels eEsports, Conxita Marsol, que ha obert l’esdeveniment, ha recordat que “per al Govern d’Andorra es tracta d’un sector prioritari. De fet, en portem treballant pràcticament 4 anys a posicionar el país com un referent en aquest sector”. En aquesta línia ha assenyalat que “l’objectiu és situar Andorra com un hub tecnològic i un destí reconegut per al desenvolupament d’aquest tipus de negocis, facilitar l’aterratge d’empreses del sector i fomentar l’atracció d’aquest tipus de turisme al país amb l'organització i promoció de diversos esdeveniments”. El creixement del país s’ha de fer potenciant la innovació, el talent i el valor afegit, ha dit, com “un dels camins per a la diversificació de l’economia”.