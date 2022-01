El Govern relaxarà restriccions en restauració i hoteleria, però mantindrà l'ús del passaport Covid

Andorra la VellaEl Govern té previst aprovar i anunciar un relaxament de les restriccions sanitàries en sectors com l'hoteleria o la restauració el proper dilluns en el marc del consell de ministres que se celebra per tractar qüestions purament sanitàries. Segons ha explicat aquest divendres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, les mesures estaran relacionades principalment amb una relaxació dels aforaments en aquests sectors tenint en compte que, malgrat que la variant Òmicron està deixant un elevat nombre de contagis, els nous positius no s'estan traduint en ingressos a l'hospital.

Aquestes mesures de relaxació, però, no inclouran el sector de l'oci nocturn, ja que des del Govern encara es considera prematur poder-lo reobrir tenint en compte la dificultat de controlar els contagis en aquesta activitat.

Mas ha recordat que des de l'executiu, i especialment des del ministeri de Salut, "sempre estem estudiant les mesures adequades" a aplicar segons l'avenç de la pandèmia. D'aquesta manera, tot i que l'hoteleria i la restauració veuran com decau la rigidesa d'alguna de les mesures actualment vigents, la secretària d'Estat ha estat contundent assegurant que no passarà el mateix amb la utilització del passaport Covid, que "de moment" es mantindrà.

"Considerem que és una mesura eficaç i efectiva per evitar els contagis i de moment no considerem que s'hagi de treure", ha exposat, afegint que "això no vol dir que no ho fem en el futur". En aquest sentit, ha obert la porta al fet que durant les "properes setmanes" la utilització del passi sanitari només sigui obligatòria en certs sectors o, fins i tot, es pugui eliminar.