El Govern talla l'oci nocturn paral·lel i limita l'obertura de bars i restaurant fins a la una de la matinada

Andorra la VellaEl Govern limita l'obertura de bars i restaurants fins a la una de la matinada a partir d'aquest dimarts a mitjanit en vista de la celebració de festes en aquesta tipologia de locals durant el cap de setmana aprofitant el tancament de l'oci nocturn per l'accentuació de la pandèmia del coronavirus al país. Ho ha informat aquest dimarts a la tarda el cap de Govern, Xavier Espot, durant la visita a l''stoplab' i al centre de vacunació situat a la plaça de Braus, en la qual ha manifestat que es tracta d'una "mesura lògica" tenint en compte que la ciutadania "no entenia que tinguéssim els locals d'oci nocturn tancats i que, en canvi, per la porta del darrere, alguns bars i restaurants fessin activitats similars, balls i activitats a peu dret, a les d'aquests locals i per això hem volgut alinear totes les mesures".

Per aquest motiu, el nou decret, que s'ha publicat aquesta tarda al BOPA, estarà vigent fins que es reobri el sector de l'oci nocturn. A més, el cap de l'executiu ha volgut fer esment a la voluntat de reactivar aquesta activitat econòmica quan la situació sanitària ho permeti, tot apuntant que "des de divendres de la setmana passada estem treballant amb els representants del sector per treballar amb una reobertura amb uns protocols establerts que garanteixin el seu bon funcionament i previnguin els contagis". "Esperem que quan puguem doblegar la corba de contagis, puguem reobrir l'oci nocturn i flexibilitzar l'horari del sector de la restauració i les sales de joc", ha dit.

Espot també ha notificat que davant la gran incidència de la pandèmia entre la població escolar, a partir d'aquest dilluns els alumnes de primera ensenyança i maternal que vulguin utilitzar el servei de menjador i assistir a activitats extraescolars estaran obligats a realitzar-se un test d'antigen dos cops per setmana de manera obligatòria per garantir la seguretat d'aquests espais que no són estrictament educatius, exceptuant aquells infants que hagin passat la malaltia en un període inferior als sis mesos. "No podem tancar escoles i perjudicar o posar en dubte el dret a l'educació perquè hi hagi alumnes que no vulguin cribrar-se", ha assenyalat. I ha afegit que el cribratge voluntari que es duia a terme un cop a la setmana, a partir de dilluns serà bisetmanal.

Entre les mesures adoptades aquesta tarda pel Govern per reduir la propagació del coronavirus a les aules, el cap ha comentat que en vista que la franja d'edat entre els cinc i els onze anys és "on s'originen més contagis", han decidit incrementar la vigilància a maternal i primera ensenyança i, a partir de dilluns, es confinaran de manera total les aules en les quals es detecti un positiu. Cal recordar que fins al moment, les classes podien seguir amb la seva activitat presencial fins als tres positius. El líder de l'executiu ha reiterat que aquesta nova mesura tan sols afecta els infants de maternal i primera ensenyança, i que pels escolars majors d'onze anys, segona ensenyança, es mantenen les mateixes precaucions establertes, ja que entre aquesta franja de la població no hi ha tanta proliferació del virus per l'inici de la vacunació fins als dotze anys.

Com a última prevenció per evitar l'increment de contagis i pal·liar la corba en l'àmbit educatiu, Espot ha indicat que es decreta la suspensió de les activitats extraescolars que impliquin el desplaçament dels infants fora del centre escolar i les que suposin l'entrada a l'escola d'una tercera persona fora del grup bombolla.

Visita a l''stoplab' i centre de vacunació

Espot, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet; la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas; el director de Protecció Civil, Cristian Pons; la cap d'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, i el secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, han visitat aquest dimarts a la tarda l''stoplab' i el centre de vacunació situats a la plaça de Braus de la capital amb la voluntat de "donar suport al personal que hi treballa sense parar" i copsar els neguits i problemàtiques que tenen.

El cap de Govern ha aprofitat l'avinentesa per informar dels avenços i millores duts a terme per l'executiu per evitar el tancament del país i l'activitat econòmica i preservar-ne el creixement tot i la situació sanitària actual. En aquesta línia, ha destacat que "no estem allunyats de la realitat" i que "som conscients que no tot ho fem bé", però "apel·lem a la comprensió i empatia de la ciutadania per les circumstàncies excepcionals que vivim". I ha afirmat que el "judici de valor" que es va fer sobre la feina realitzada per part de l'oficina Covid "no és del tot ajustat", tot posant de manifest que amb la situació actual "no podem fer la feina de la mateixa manera", ja que amb la detecció de fins a més de 300 casos nous en algunes jornades "necessitaríem 250 rastrejadors més" i malgrat que des del Govern podrien fer front al cost del nou personal, "no els trobarem".

És per aquest motiu, tal com ha refermat Espot, que s'ha decidit canviar els protocols i "demanar una col·laboració extra als metges referents i sol·licitar a la ciutadania que s'impliqui més". Així doncs, ha recordat que s'ha incorporat més personal a l'oficina Covid per donar solució al "petit retard" en l'execució d'enquestes que es té des del dia 1 de desembre. "Tenim el compromís del director que ens posarem al dia amb el retard abans que finalitzi la setmana", ha dit, tot afegint que "Andorra és una societat madura, cívica i intel·ligent, motiu pel qual estic segur que assumirà el nou protocol de manera normalitzada i podrem avançar junts".

El líder de l'executiu també ha fet esment a les millores que s'han dut a terme a l''stoplab' de la plaça de Braus, amb la incorporació aquest dimecres de noves taules de cribratge que ascendeixen el total a vuit punts de detecció del virus. A més, ha apuntat que també s'han redissenyat els circuits interiors per les cues i s'ha habilitat un 'stoplab' a Escaldes-Engordany i un altre al Pas de la Casa amb servei tres dies a la setmana. Per cloure, ha reiterat la necessitat d'intensificar la campanya de vacunació amb la instal·lació de més taules i personal que permeten agilitzar la programació de la inoculació de vaccins, i ha ressaltat que treballen perquè "abans del 31 de desembre puguem baixar l'edat per administrar la tercera dosi als ciutadans de fins a 50 anys".

Complicacions en la mobilitat per la Puríssima

Qüestionat per la premsa, Espot també ha assenyalat que els problemes de mobilitat que es van produir durant la jornada d'aquest dilluns en el marc del pont de la Puríssima, van ser l'efecte d'una "tempesta perfecta". En aquest sentit, tot i no voler minimitzar la problemàtica, ha indicat que és una situació que passa "pocs dies a l'any" i és causada per la confluència del nombre de turistes que hi havia, la meteorologia, la reducció de l'aforament al transport públic i el tall que es va produir a la frontera francoandorrana pel perill d'allaus.

El cap ha asseverat que el Principat té un problema "real i evident" de mobilitat, però ha defensat la tasca duta a terme pels departaments pertinents i els comuns per tal de gestionar el trànsit. D'aquesta manera, ha exposat que per evitar aquesta mena de retencions de circulació potser seria necessari fer una reflexió envers el manteniment de l'activitat educativa ordinària quan hi ha aquesta mena de jornades festives als països de l'entorn, tot reiterant que és necessari "separar el cas puntual de la mobilitat general al país".