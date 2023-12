Govern tanca la porta al recorregut original de DenunciAND del 8-D

Andorra la VellaEl Govern ha informat la coordinadora de la manifestació del 8 de desembre per un habitatge digne que no accepta el recorregut proposat, basant-se en els informes de seguretat de la policia, Mobilitat i servei de Circulació que desaconsellen el traçat per raons de seguretat.

Aquesta negativa del Govern al recorregut original dels organitzadors de la manifestació ha estat acompanyada dels informes dels diferents cossos d’emergència i serveis. Segons RTVA, L’executiu recorda que, en cas de desobeir l’ordre, la coordinadora estaria vulnerant la llei de seguretat ciutadana.

Malgrat això, el Govern manté una proposta alternativa que evita els punts més conflictius, com el carrer de la Unió i la rotonda de la Dama de Gel, zones que es preveu que rebin una gran afluència de vehicles el dia de la manifestació. A més, el traçat original afectaria el trànsit a les parròquies centrals i les vies d’enllaç amb les Valls del Nord.