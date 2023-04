Govern valora la reforma de fins a onze immobles per destinar-los a habitatge social

Andorra la VellaFins a onze edificis són els que han passat els filtres inicials que va imposar l'administració per a formar part del programa de creació de pisos a preu assequible, tal com informa RTVA. Aquests immobles són tots antics i han de ser reformats per a poder convertir-se en habitatge social, i per tant la majoria d'ells no podrien estar disponibles fins a l'any vinent. Govern ha establert un pressupost de 19 milions d'euros per aquesta partida, per a escollir quins d'aquests onze edificis, sinó tots, són adquirits o llogats i, posteriorment, reformats. Principalment, són hotels tancats que podrien transformar-se en edificis de tres o quatre pisos uns, i grans blocs de trenta o quaranta habitatges altres. Hi ha candidats a Andorra la Vella, Sant Julià, Encamp, Canillo i Ordino.

De forma que puguin aconseguir la majoria possible, Govern prioritzarà la fórmula del lloguer, i és que hi hauria propietaris disposats a cedir el seu immoble trenta anys gairebé a cost zero, a canvi evidentment que l'executiu pagui les reformes.

Els preus de cara al públic estan, això sí, encara per determinar. I és que no serà el mateix depenent de la ubicació i de l'edifici.