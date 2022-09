Catalunya vol prohibir el tabac en entorns escolars, terrasses i parades d'autobús

BarcelonaEl Govern està preparant una normativa per treure el tabac d'alguns espais sensibles, com les entrades dels centres escolars, les terrasses de bars i restaurants o les parades d'autobús. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat en una entrevista a TV3 que en aquests moments estan treballant en la redacció de la normativa que haurà de definir aquests espais lliures de fum. La idea del departament és portar l'articulat a l'executiu "en unes poques setmanes", abans que acabi el mes d'octubre, perquè s'aprovi i pugui debatre's al Parlament. "Estic convençut que hi ha un grau important de consens", ha dit.

Argimon ha considerat que, fins ara, sempre que s'ha fet algun pas per impedir fumar en determinats llocs això ha suposat que hi hagi hagut persones que hagin deixat el tabac, i ha considerat positiu avançar en aquest camí, sobretot tenint en compte que la xifra de persones que deixen de fumar s'ha estancat els últims anys (els fumadors representen el 23% de la població). Fonts del departament de Salut han detallat que en aquests moments s'està acabant de tancar l'articulat de la nova normativa per ampliar els espais lliures de fum i que després el text haurà de passar per Govern i pel Parlament. Pel que fa als entorns escolars, el que es vol és impedir que es fumi en el moment d'entrada i sortida dels alumnes. L'anunci que ja ha fet treure les urpes al sector, però, és el de prohibir les cigarretes a les terrasses, que, segons el conseller ja es podria aplicar l'estiu que ve.

"És una mesura de salut. Les persones exposades al fum són fumadores passives, i que al País Valencià i a les Balears ja no es pugui fumar en terrasses no és nou", ha detallat Argimon en declaracions a RAC1, on ha explicat que la normativa seguirà tot el tràmit parlamentari i que s'escoltaran les veus de tots els grups. Argimon ha confiat que el text pugui estar aprovat l'estiu de l'any que ve i ha recordat que ja hi ha un esborrany de llei espanyola que anava en aquesta direcció. De fet, abans de la pandèmia, el 2019 , el Govern ja havia anunciat la voluntat d'endurir la llei antitabac per prohibir fumar als cotxes, les parades d'autobús, els campus universitaris o als centres comercials a l'aire lliure. Argimon també s'ha mostrat partidari avui de prohibir el tabac dins dels cotxes , on hi ha molts fumadors passius, però ha admès que aquí les competències no són clares i ha dit que encara no s'hi entrarà.

"Falta diàleg i anàlisi"

El conseller ha defensat, davant de la indignació del Gremi de Restauració per com s'ha fet l'anunci, que la decisió de prohibir fumar als interiors dels bars, el 2010, no va suposar una baixada de la clientela. "És un tema de salut", ha dit. I ha remarcat que ja hi ha municipis, com Barcelona, que han pres decisions com decretar les platges espais lliures de fum. El Gremi ha reaccionat a l'anunci amb un comunicat en el qual defensa que prohibir el tabac a les terrasses "no respon a una demanda ciutadana" i acusant el Govern de crear un "problema artificial". També critica que es barregin els accessos a les escoles amb els espais d’oci a l’aire lliure, i veu "improvisada" la manera com el conseller ha fet pública la mesura: "Es troba a faltar diàleg amb els afectats i una anàlisi rigorosa de les conseqüències econòmiques que suposarà". Els restauradors neguen que prohibir fumar als interiors dels locals no tingués conseqüències i apunten que aquesta decisió va fer que es doblessin les terrasses per atendre la nova demanda.

També l'oci nocturn, a través de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), s'ha oposat a una mesura que veu "contraproduent" per al sector. El secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas, ha considerat en declaracions a Europa Press que aquesta prohibició farà baixar el nombre de clients i que el que es proposa "no aporta cap solució".

Substitutius de la nicotina

Argimon també ha anunciat aquest divendres que el Govern oferirà substitutius de la nicotina de forma gratuïta a les persones amb rendes baixes (menys de 18.000 euros anuals) que decideixin deixar de fumar. Salut calcula que se'n podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar. "Això sí que és pioner a l'Estat i ajudarà a deixar de fumar", ha dit Argimon, que ha concretat que el tractament té un preu aproximat de 300 euros. Aquesta mesura entrarà en vigor el gener del 2023.