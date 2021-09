El GRAE de Bombers fa balanç de la reorganització de les seves bases al Pirineu

TrempAquest divendres s’ha celebrat una roda de premsa a les instal·lacions de l’Heliport de Tírvia, al Pallars Sobirà, per tal de realitzar un balanç de la reorganització de les bases del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) del cos de Bombers de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.

El passat 1 de juliol es va iniciar la reorganització, emmarcada en el conveni entre els Departaments de Salut i Interior, per la millora de la cobertura territorial en els rescats de muntanya. Aquest fet ha comportat una millora significativa del servei a les comarques del Pirineu sent ara de 365 dies a l’any i incorporant un professional mèdic en l’equip de rescat.

Actualment, per tant, de tots els dies de servei, 220 s’efectuen a l’Heliport de Tírvia, i 145 a la Seu d’Urgell, un fet que permet escurçar també els temps de resposta en cas d’un avís. Coincidint amb aquesta reorganització, el passat 5 de juliol es va presentar el nou helicòpter medicalitzat que realitza aquest servei, un dels millors aparells que presten serveis de recerca i rescat arreu del món, i que ha comportat una despesa de 4.518.960,07€.

El delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez, ha agraït la predisposició dels Departaments de Salut i Interior per apostar per aquest conveni, ja que davant un augment de l’afluència de persones al medi natural, ha permès millorar la qualitat en el servei d’assistència als rescats de muntanya.

El cap de divisió dels grups operatius especials dels Bombers de la Generalitat, Miquel López Quintanilla, ha valorat molt positivament la coordinació amb el Sistema d’Emergències Mèdiques, ja que s’ha unit el potencial dels departaments de Salut i Interior en un helicòpter amb un sanitari i un rescatador. També ha destacat que des de l’1 de juliol, data en que es va iniciar el servei conjunt a les comarques del Pirineu, s’han dut a terme 1.677 actuacions, de les quals 255 al medi natural, i 188 amb l’helicòpter.

Per la seva banda, el cap territorial del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, José Ramon Ropero, ha destacat que aquest sistema garanteix que des del primer minut la víctima ja té l’assistència sanitària in situ. A més, ha puntualitzat que els professionals mèdics del servei han superat unes proves d’habilitació per part dels Bombers, per ser un membre més del grup de rescat.

A la roda de premsa hi ha participat el delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez; el cap de divisió dels grups operatius especials dels Bombers de la Generalitat, Miquel López Quintanilla; el cap territorial del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, José Ramon Ropero; l’alcalde de Tírvia, Joan Farrera; així com altres membres del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) presents a l’heliport.