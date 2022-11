Grandvalira, millor estació d'Espanya, Andorra i Pirineu francès

Andorra la VellaGrandvalira ha estat elegida la millor estació d'esquí d'Espanya, Andorra i el Pirineu Francés del premi Ski The East Awards corresponent a la temporada 2021-2022 amb enquestes realitzades entre abril i octubre d'aquest any. Amb una puntuació de 8,4, l'estació andorrana ha aconseguit guanyar en 6 de les 17 categories analitzades, i en altres 3 podis més i a totes les categories, la seva puntuació més baixa és un 7,31. Cal destacar que hi ha prop d'una trentena d'estacions que poden optar als premis.

El segon lloc ha estat per a Baqueira Beret amb un 8,2 i el tercer per a Boí i Taüll amb un 8. Ordino-Arcalís va finalitzar en sisena posició amb un 7,7 i Pal-Arinsal en vuitena amb 7,5.

Les estacions que participaven eren

Sierra Nevada Astún Candanchú Cerler Formigal Panticosa Baqueira Beret Boi Taüll Masella La Molina Vall de Núria Vallter 2000 Ordino Arcalís Gourette Font-Romeu Pyrénées 2000 Grand Tourmalet Les Angles Luz Ardiden Piau-Engaly Saint-Lary-Soulan Peyragudes Cauterets Formiguères La Pierre Saint Martin - Arette Tavascán Grandvalira Vallnord