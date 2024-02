Grandvalira obrirà totes les pistes a partir de dissabte

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts han rebut aquests darrers dies fins a 55 centímetres acumulats de neu nova amb els quals, juntament amb la baixada de les temperatures, propícies per a la producció de neu de cultiu, els dominis preveuen una ampliació important de les pistes disponibles de cara a aquest cap de setmana. Així, les estacions de Grandvalira Resorts preveuen oferir un total de més de 270 quilòmetres esquiables a partir de dissabte, dels quals prop de 180 km corresponen a Grandvalira, que disposarà de més de 115 pistes obertes, i gruixos de fins a 105 centímetres de neu pols gràcies als 55 cm de neu nova que han caigut els darrers dies.

Per la seva part, Pal Arinsal i Ordino Arcalís, que han rebut 45 i 50 centímetres de neu nova respectivament, preveuen obrir el 100% de les pistes i remuntadors a partir de dissabte, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. L'estació massanenca disposa de gruixos de fins a 80 centímetres de neu pols i el domini ordinenc de fins a 120 cm de neu pols.

Les noves precipitacions de neu d'aquests darrers dies han fet créixer les reserves de cara al mes de març, per la qual cosa Grandvalira Resorts augura molt bones previsions de visitants, tant de mercats internacionals com de proximitat, d'aquí a final de temporada, fixat per al diumenge 7 d'abril. Així mateix, cal remarcar que les previsions meteorològiques anuncien més nevades de cara al cap de setmana.