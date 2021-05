Grandvalira i Ordino Arcalís presenten el forfet 4 Valls per gaudir d'activitats familiars a l'estiu

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts, Grandvalira i Ordino Arcalís, han creat per a aquest estiu el forfet 4 Valls, un passi que permet al visitant gaudir de la natura col·leccionant noves aventures sigui en parella, família o amb amics. Es tracta d'un forfet vàlid a partir dels dies 12 i 13 de juny, quan el Mon(t) Magic Family Park de Canillo farà una obertura anticipada (del 14 al 18 de juny el parc familiar romandrà tancat). L'estrena oficial de la resta d'instal·lacions i activitats de les estacions de Grandvalira Resorts serà el dia 19 de juny.

La temporada d'estiu a Grandvalira conclourà el dia 12 d'octubre, data en què es preveu tancar l'activitat del Mon(t) Magic Family Park. El passi, que es podrà consumir en dies no consecutius, donarà accés a diverses activitats a Grandvalira i a Ordino Arcalís, i es podrà adquirir tant a les taquilles com als webs de grandvalira.com i ordinoarcalis.com.

També serà possible gaudir del Funicamp, el funitel més llarg d'Europa. Un trajecte de 25 minuts, a través de la vall de Cortals, que arriba a una altitud de 2.502 metres. Des d'allà es poden realitzar rutes a peu i excursions en 4x4 per descobrir paisatges d'alta muntanya i el patrimoni cultural i històric visitant l'Orri del Cubil. El forfet inclou una excursió en bus 4x4 fins al Llac de Pessons, al sector de Grau Roig, on també es podrà practicar senderisme, pesca i degustar els àpats del restaurant Refugi Llac de Pessons, un dels indrets naturals més espectaculars d'Andorra.

Tant els amants del golf com aquells que vulguin provar-ho per primer cop podran practicar aquest esport en el practice del camp Golf Soldeu, el més alt d'Europa (2.250 metres), que compta amb 9 forats i un par 33 en una longitud de 2.590 metres i 16 hectàrees d'extensió. S'hi arriba amb el telecabina Soldeu, també inclòs en el forfet 4 Valls. Una activitat ideal per als que vulguin gaudir d'unes vacances d'estiu practicant esport i amb unes espectaculars vistes.

En el Mon(t) Magic Family Park, en el sector de Canillo, el forfet 4 Valls inclou la pujada i baixada en el telecabina de Canillo així com un passi en el Màgic Gliss, un tobogan de muntanya de 555 m.

A les instal·lacions del Mon(t) Magic Family Park del sector de Canillo hi ha la tirolina de 550 m de llargada que travessa el llac del Forn. Pels més petits, el Mon(t) Magic Family Park seguirà oferint multitud d'activitats i jocs com cotxes a pedals, l'acrojump, el minigolf i llits elàstics, entre altres. I a la zona del Llac del Forn, seguiran les activitats de patinets d'aigua i piragües, així com el múixing d'estiu per passejar en trineus arrossegats per gossos.

I, per últim, el forfet 4 Valls ofereix als amants del senderisme, l'aire fresc i la natura en estat pur la possibilitat de gaudir de les vistes que ofereix Ordino Arcalís gràcies als viatges panoràmics en el telecabina Tristaina i el telecadira de Creussans, el més alt d'Andorra (2.625 m.), on espera al visitant una de les principals novetats de l'estiu, un nou i espectacular reclam turístic al País del Pirineus.