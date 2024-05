Grefg, impactat quan li van demanar menjar al carrer perquè això a "Andorra no existeix"

Andorra la VellaAmb motiu del Mundial de la Kings League els 'streamers' de la Lliga de Piqué s'han traslladat durant l'esdeveniment a Ciutat de Mèxic. L'streamer resident TheGrefg ha estat viral per un 'clip' on afirma que "una dona m'ha vingut a demanar menjar, clar això a Andorra no existeix" i afegeix "Perquè allà és com un país que, bé, ja sabeu com és Andorra". Finalment, afirma que li va donar els seus 'tacos' a la dona que li va demanar "no sé si està ben fet".