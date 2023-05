Un grup d'immobiliaris engegarà accions contra el cònsol rus a Andorra

Andorra la VellaUn grup d'immobiliaris estan engegant accions per actuar contra el cònsol honorari rus Narcís Socías perquè consideren que està creant situacions problemàtiques al col·legi. Segons fonts del sector, hi ha queixes per les denúncies que s'haurien impulsat per contractes relacionats amb el sector immobiliari ja que Socías és el director d'una immobiliària. Al mateix temps, segons les mateixes fonts, el fet que dirigeixi una immobiliària quan no consta com a col·legiat en el registre públic d'Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) és un fet que cal analitzar si legalment és factible. Qui consta en aquest registre com a col·legiat és el seu germà, amb una immobiliària d'Encamp, però cap altre Socías surt en el llistat. S'està plantejant quin és el millor camí per emprendre les accions perquè consideren que s'està afectant el bon nom del col·legi.