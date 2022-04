El grup de folklore 'Casa de Portugal' renova la junta directiva

Andorra la VellaEl grup de folklore 'Casa de Portugal' va reunir els seus associats a principis d'abril en una assemblea general en la qual es van renovar els membres de la junta directiva fins al 2024. D'aquesta manera, Vania da Costa Novais va assumir la presidència de l'entitat substituint a Tomàs Pires de Jesus, que ostentava el càrrec des del 2010.

Novais va assumir el càrrec de vicepresidenta el 2011 i l'experiència i la joventut l'han dut a assumir la màxima representació de l'entitat de cultura tradicional portuguesa al Principat. En aquesta nova etapa, l'acompanya Luis Mária Novais com a vicepresident; José Luis Carvalho, com a secretari i director artístic; Patrick Ferreia com a tresorer; i Lurdes da Silva, Ana Sofia Pimenta, Mireia Medeiros i Cami Medeiros com a vocals.

La intenció del nou equip és donar continuïtat al treball de promoció de la cultura tradicional portuguesa. Per aquest motiu, el pròxim 30 d'abril organitzaran el festival de folklore al Centre de congressos d'Andorra la Vella i participaran en la diada de la diversitat cultural el 21 de maig. A més, l'entitat també organitzarà la setena edició del mercat tradicional 'O Feirão', previst pel 3 de juliol.