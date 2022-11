Grup Pyrénées crea el comitè d'igualtat per vetllar per la igualtat de gènere en l'àmbit laboral

El passat 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional contra l'eliminació de la violència contra les dones, coneixíem el contingut del "protocol d'assetjament sexual i per raó de gènere" que ha elaborat el comitè d'Igualtat del Grup Pyrénées i avui n'hem volgut parlar en profunditat amb les persones que l'han fet possible. Ells són en Loan Piulet, la Noelia Martínez i la Dàmaris Castellanos que asseguren que aquesta feina els ha portat mesos de reunions i treball. No obstant se senten orgullosos del resultat.

- D'on sorgeix la necessitat d'elaborar un protocol d'aquestes característiques?

El Grup Pyrénées defensa, com a part del seu ADN, la igualtat entre totes les persones que componem la companyia i, per tant, la igualtat de gènere en l'àmbit laboral. En conseqüència, no sorgeix tant d'una necessitat com a tal, sinó que per a nosaltres es tracta d'una obligació i compromís moral, ètic i corporatiu. Dintre del nostre Pla d'Igualtat consta aquest objectiu: l'elaboració del Protocol d'Assetjament sexual i per raó de gènere. És un dels punts importants que s'han de treballar i presentar per tal de prevenir, conscienciar i protegir (entre altres accions) a totes les persones del nostre Grup.

- Qui ha elaborat el protocol esmentat? Qui ha participat en la seva redacció?

Aquest protocol l'ha elaborat el Comitè d'Igualtat del Grup que el formen homes i dones de tots els nivells de la companyia que sobretot estan interessats/des en aquest projecte. Per a la seva elaboració, vam utilitzar com a punt de partida diferents exemples de Protocols d'Assetjament publicats i hem comptat amb el suport dels nostres departaments de Salut i Prevenció, d'Auditoria Interna, etc.

- Heu rebut assessorament per part de professionals en aquest camp?

Un cop fet l'esborrany, el vam compartir amb l'Àrea de Polítiques d'Igualtat del Departament d'Afers Socials de Govern per la seva revisió i aportacions. Finalment, vam demanar una altra revisió amb el Departament Jurídic per acabar-ho d'enllestir.

- Durant quant de temps heu estat treballant sobre aquest protocol?

En la redacció del protocol en concret s'allargà al cap d'un any. És un tema de gran sensibilitat que s'ha de tractar amb la diligència necessària. També sabem i entenem aquest document com un protocol viu que anirem actualitzant a mesura que sigui necessari. Podem dir que tenim un text sòlid i complet totalment adaptat a la nostra realitat empresarial i també al nostre país.

- Com ha rebut el personal del Grup Pyrénées l'establiment d'aquest protocol?

Estem contents i contentes que el Protocol hagi estat molt ben rebut per totes les persones del Grup. Com comentàvem, aquest protocol té com a objectiu prevenir i conscienciar a tothom, ja que és responsabilitat de totes les persones. Per a la seva difusió tenim un pla de comunicació interna dissenyat que inclou sessions explicatives i de sensibilització durant les pròximes setmanes.