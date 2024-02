'Guardians de la nit: Rumb a l'entrenament dels pilars' estrena tràiler poc abans de la seva estrena a Andorra

Andorra la VellaKimetsu no Yaiba, també coneguda com a "Guardians de la nit", continua arrasant entre els fans de l'anime amb la seva trepidant història i excel·lent animació. Amb l'estrena del nou llargmetratge de la franquícia: "Kimetsu no Yaiba: Rumbo al entrenament dels pilars", els seguidors es preparen per viure una experiència única a les sales de cinema.

L'estudi Ufotable, sempre fidel a la seva qualitat, no defrauda amb aquesta nova entrega. Cada temporada de l'anime s'acompanya d'una pel·lícula, i aquesta no és una excepció. Els llargmetratges no són simples complementaris, sinó una part fonamental de la història, oferint emocions i detalls que enriquiren l'experiència dels espectadors.

La trama segueix les aventures de Tanjiro Kamado, un jove que es converteix en caçador de dimonis després que la seva família sigui massacrada per una de les criatures. Determinat a trobar una cura per a la seva germana, Nezuko, que ha estat convertida en dimoni, però conserva part de la seva humanitat, Tanjiro es compromet a lluitar contra els dimonis i trobar una manera de revertir la maledicció.

Al llarg del seu viatge, Tanjiro es fa amic de Zenitsu Agatsuma i Inosuke Hashibira, altres dos caçadors de dimonis amb habilitats úniques. Junts, enfronten reptes perillosos i enemics formidables mentre busquen la veritat darrere de la maledicció dels dimonis i lluiten per salvar vides.

La història d'un autor que no va revelar el nom per “timidesa”

Koyoharu Gotouge, nascut a Fukuoka el 5 de maig de 1989, és un mangaka japonès reconegut mundialment pel seu treball excepcional.

És un dels creadors de manga més exitosos dels últims temps, gràcies a l'espectacular èxit de Kimetsu no Yaiba (coneguda com a Guardians de la Nit o Demon Slayer), tant en la seva publicació original com en la seva adaptació a l'anime.

Tot i això, gran part de la seva biografia roman desconeguda. En un primer moment, es desconeixia si el seu nom corresponia al pseudònim col·lectiu de diversos autors o a un autor, ja que no es feia menció al gènere a la seva pàgina de presentació i utilitzava pronoms neutres.

Més endavant es va revelar que Koyoharu és un home que prefereix mantenir la seva privacitat per timidesa i per concentrar-se millor en la seva feina.

Va iniciar la seva carrera com a mangaka guanyant un concurs per a joves talents organitzat per la prestigiosa revista Weekly Shonen Jump, amb la seva obra Kagarigari. Entre les seves influències destaca Gintama.

Després de diversos intents, va començar la publicació de Kimetsu no Yaiba el 2016 a la Shonen Jump, on combina la reconstrucció històrica amb una trama de fantasia, ambientada a l'Era Taisho.