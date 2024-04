Habitatge Digne demana a Marsol que es reuneixi amb els afectats per la 'trampa del fill'

Andorra la VellaLa 'trampa del fill' és un mètode que fan servir alguns propietaris per fer fora un inquilí sense moltes dificultats, al·legant que necessiten aquell habitatge per al seu fill o un familiar. 'Habitatge Digne' ha fet un comunicat a través de les xarxes socials de la plataforma on critica els posicionaments dels diferents líders polítics del Consell General i de Govern envers les noves mesures d'habitatge. Entre ells demana a la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, una trobada amb els afectats per aquesta 'praxis'.

Aquestes mesures encara han d'entrar a tràmit parlamentari, però ja ha suscitat diverses reaccions entre elles la de la coneguda plataforma andorrana "Al desembre, tots els grups parlamentaris van tirar endavant una llei que permet fer fora a famílies treballadores i precaritzades de la seva llar".

Crítiques i reptes per l'oposició

Entenem que la urgència i el consens era necessari, però sempre hi ha temps per rectificar" afirma Habitatge Digne. El comunicat no s'ha deixat a ningú al tinter i comença pel líder de l'oposició, Cerni Escalé a qui l'hi demana que és el moment de "demostrar si estàs amb la majoria de la ciutadania andorrana". Seguidament, interpel·len a un altre destacat membre de l'oposició, Carine Montaner, a qui es retreu haver-se pronunciat en contra del projecte de llei "ja has deixat clar que defenses el dret a la propietat per sobre de tot, i vols aprofitar-ho per fer una moció al Sr.Espot. Ara, ens preguntes, et quedaràs al costat dels grans propietaris i especuladors?"

Proposta de concretar una reunió entre Marsol i els afectats

Habitatge Digne després ha acusat Marsol, de nou, de què ja coneixia les trampes de la llei actual i li demana una reunió amb els afectats per treballar el problema de l'habitatge més a fons:"Estem disposades a concretar una reunió entre els afectats i la Sra. Ministra".

Finalment, també han criticat a Ciutadans Compromesos, personificant-los en Carles Naudi "És el moment de demostrar si sou CC o sols per algunes qüestions". En definitiva, la plataforma demana més mesures que puguin evitar la trampa del fill que han emprat diversos propietaris per a poder fer fora a l'inquilí de l'immoble.