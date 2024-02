Habitatge Digne vol organitzar els llogaters que reben avisos per marxar del pis fraudulentament

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne engega una iniciativa per organitzar els llogaters en el cas que rebin un avís per part del propietari de l'immoble on resideixen on s'exposa que el llogater ha de marxar perquè suposadament algun familiar del titular ha de fer ús de l'habitatge. Des de l'entitat, han anomenat aquest fenomen "la trampa del fill" i fan una crida a les persones afectades per aquestes situacions per facilitar un "espai segur" i organitzar-se davant d'aquest tipus de pràctiques.

Amb l'aprovació de la Llei 24/2023, del 28 de novembre, de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges, una de les excepcions per l'aplicació de les pròrrogues és al·legar que el propietari necessita disposar de l'immoble per a ús propi o per a familiars de fins a segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat. Asseguren que hi ha molts casos en els quals els titulars empren aquests motius de manera falsa. "No només el llogater té dificultats per demostrar si és verídica la voluntat del propietari, sinó que l'administració no té eines suficients per fer un seguiment i aplicar sancions al respecte", afirmen des d'Habitatge Digne. A més, molts llogaters, davant les dificultats i ambigüitat del procediment, renuncien a lluitar. A través de les xarxes, han comunicat que pròximament anunciaran més accions.