Habitatge i salaris dignes, les reivindicacions dels sindicats de cara a l'1 de maig

Andorra la Vella"Estem arribant a un punt en què no solament és un problema d'habitatge". Amb aquestes paraules, el secretari general de l'USdA Gabriel Ubach deixa clar que els treballadors d'Andorra tenen un problema de nivell de vida, que també és fruit dels salaris escassos. Aquestes són les seves reivindicacions de cara als moviments que estan preparant per a aquest 1 de maig, dia del treballador.

Tal com ha informat Ubach a RTVA, la manifestació massiva anirà en contra del que titllen com a "polítiques neoliberals". S'anirà de l'avinguda Carlemany fins a la plaça Rebés, previ pas per la Dama de Gel i l'avinguda Doctor Mitjavila.

Des de l'USdA busquen a més el suport de totes les associacions socials d'Andorra per presentar una iniciativa legislativa popular centrada en l'habitatge i salaris dignes. Tot i que el seu contingut és considerablement més ampli, esperen el mateix suport que la manifestació pel dret a l'habitatge.