'Hackató' per a la reducció i compensació d’emissions de CO2

Andorra la VellaBomosa Fundació, Andorra Recerca i Innovació i l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, amb la col·laboració del departament de Participació Ciutadana, FEDA i HiveFive, organitzen conjuntament una jornada centrada en la reducció i compensació de les emissions de CO2, en alineació amb l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La jornada estarà dividida en dues parts. La primera consistirà en una sèrie de xerrades de temàtica tècnica i de reflexió que endinsarà els participants a l'estat actual de la situació, per tal de poder analitzar amb major detall quins són els reptes que se'n deriven i com en podem fer front des de diferents àmbits.

La segona part de la jornada consisteix en una 'hackató' (una dinàmica competitiva en la qual es troben durant un període curt de temps diversos perfils distribuïts per equips per col·laborar en la creació d'un projecte o resolució d’un repte) per generar idees i solucions innovadores per promoure la conversió de la petjada de CO2, gràcies a accions de mitigació i reducció de les emissions.

L’objectiu de la 'hackató' és aportar solucions i idees per a projectes que puguin formar part del mercat nacional de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta dinàmica promou el treball col·laboratiu i s'adreça a estudiants, institucions, empreses i emprenedors, així com a tothom que estigui interessat a participar en aquesta activitat d'innovació oberta.

La jornada comptarà amb la participació d’experts nacionals i internacionals. Intervindran, entre d’altres, la doctora, enginyera forestal i investigadora d’Andorra Recerca i Innovació, Marta Domènech, qui protagonitzarà una de les píndoles explicatives sobre el paper dels boscos en l’embornal de carboni. Per part de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, la tècnica Anna Boneta impartirà una xerrada per explicar el funcionament del mercat nacional de carboni per després poder buscar impulsar projectes que ajudin a nodrir-lo. En una altra de les xerrades, que seran d’uns 30 minuts, la investigadora sènior sobre energia i clima a l’IDDRI, Marta Torres, parlarà sobre el paper que juguen els mercats de carboni en la lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, també és previst que el responsable de mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Iñaki Gili, expliqui l’experiència de Catalunya en l’impuls de mercats de carboni. Finalment, també se celebrarà una taula rodona que debatrà sobre els àmbits per a la creació de projectes de reducció i compensació de carboni en la qual hi prendran part diversos perfils professionals i acadèmics.

L'esdeveniment serà divendres, 31 de març, de nou del matí a dos quarts de sis de la tarda, a l'edifici de coworking HiveFive, d'Andorra la Vella. L’aforament és limitat a 35 participants.