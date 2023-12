Andorra la VellaEnric Dolsa, qui durant els últims quatre anys ha adoptat el paper de l'oposició a la parròquia ordinenca, es postula per ser el cònsol major d'Ordino sota les sigles del partit Units per Ordino. A través d'aquest qüestionari, ens aproparem a la cara més personal d'un candidat que tindrà com a número 2 a Jordina Bringué, qui va ser la cap de llista d'Andorra Endavant a la territorial en les eleccions generals passades.

Edat:

69 anys

Professió: Empresari.

Família (nombre de germans i lloc que ocupa, fills/filles):

Som quatre germans: dues dones i dos homes. Jo soc el petit.

Quina és la professió dels pares?:

Pagesos.

Té alguna mascota?:

Cap. Visc sol en un pis i no tinc temps de treure la mascota a passejar, per tant, és millor no tenir-ne. No obstant això, abans de quedar vidu tenia un gosset.

Quines són les seves aficions?:

Veure molt de futbol i les trobades amb els meus amics.

Què el va impulsar a implicar-se en política activa?:

Faig política des dels vint anys. Allò que em va moure a implicar-m'hi va ser el fet de voler fer fora de casa comuna aquells que hi eren sempre i tenien casa comuna com si fos casa seva.

Què el va animar a presentar-se a candidat a cònsol?:

Per responsabilitat. No podia amagar el cap sota l'ala. Hem d'aturar la construcció del laboratori de Grifols i la massificació de construcció d'aquests darrers anys. Aquests són dos dels motius importants que han fet que em presenti.

Què és la seva parròquia per a vostè?:

La nostra parròquia ha de ser el lloc on tots els ciutadans de la parròquia tinguin una molt bona qualitat de vida. Per tant, l'hem de gestionar perquè així sigui, i sempre en favor de l'interès general.

Què és el primer que farà quan arribi al despatx del comú?:

Fer la convocatòria del comú extraordinari del dia 5 de gener, amb un sol punt a l'ordre del dia: demanar a la justícia la suspensió de la construcció del laboratori P3 del Prat de la Farga.

Què és el primer que trobaríem a la seva taula del despatx?

Els dossiers a despatxar durant el dia.

Acabi la frase: 'No es pot fer política sense...':

Vocació de servir a la majoria dels ciutadans malgrat que suposi enfrontaments amb aquells que sempre volen privilegis'.

Quin cotxe condueix?

Un Suzuki Vitara 4x4.

On acostuma a anar de vacances?

A Menorca.

Què porta sempre a sobre?

El rellotge Hublot que em va regalar la meva difunta esposa l'any 1990.