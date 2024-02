Hesperia assegura que preservaran al màxim els llocs de treball de l'hotel Fènix

Andorra la VellaEl Grup Inversor Hesperia assumeix l'explotació de l'Hotel Fènix d'Escaldes, establiment de 4 estrelles i 120 habitacions, propietat de Daguisa de la família andorrana Daban. Jordi Daban, CEO de Daguisa, ha explicat que l'acord "ha estat fàcil en tractar-se de dues companyies amb una filosofia similar, sent també una cadena que aporta valor al teixit empresarial turístic andorrà, preservant la màxima continuïtat dels llocs de treball’. L'acord de gestió a llarg termini inclou la posada en marxa d'un pla de reformes, pel qual la propietat invertirà 1,5 milions d'euros. Està previst que les obres es realitzin al llarg d'enguany, amb l'objectiu que estiguin finalitzades abans de l'inici de la pròxima temporada de neu, que serà quan l'hotel comenci a operar amb la marca Hesperia. El Consell d'Administració de Daguisa Group, va prendre la decisió de cedir la gestió de l'establiment hoteler, mantenint la propietat del patrimoni, en un moment de bonança econòmica, de manera consensuada i aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes del grup, formada per membres de la família Daban.

El director general de negoci de Grup Hesperia, Gonzalo Alcaraz, destaca que "amb aquest pas fem un salt important i iniciem la nostra expansió internacional en un mercat amb alt potencial de creixement com és Andorra, i de la mà d'un soci com és Daguisa Group". Respecte a l'hotel, Alcaraz afegeix que "ens sentim molt còmodes amb aquest actiu i el seu potencial, compta amb una ubicació absolutament estratègica que el converteixen en la destinació perfecta tant per a viatges de negocis com per a escapades d'oci i benestar".