Higini Cierco afirma que BPA va tallar l'operativa amb Rafael Pallardó el 2011

Andorra la VellaBanca Privada d'Andorra (BPA) va tallar l'operativa amb l'empresari espanyol Rafael Pallardó el 2011. Així ho ha manifestat aquest dimecres en seu judicial un dels exmàxims accionistes de l'entitat bancària, Higini Cierco, qui ha puntualitzat que la voluntat del banc era desvincular-se d'operatives que els poguessin relacionar amb l'evasió fiscal en el marc de l'aterratge de BPA a Espanya a través de Banco Madrid. D'aquesta manera, Cierco ha asseverat, de la mateixa manera que el seu germà, Ramon Cierco, no van ser coneixedors de l'afer 'Emperador' fins que "va esclatar mediàticament". A més, Ramon Cierco, qui ha declarat abans que el seu germà, ha asseverat, per activa i per passiva que "mai vaig conèixer al senyor Pallardó, posant èmfasi al fet que no va ser fins al 2015, "un cop destruït el banc", que van saber de l'operativa.

Ramon Cierco també ha destacat, en resposta a preguntes del ministeri fiscal, que ni ell ni cap persona relacionada amb ell han fet mai cap compensació amb l'empresari espanyol, una declaració que també ha ratificat el seu germà, Higini, en ser qüestionat pel fiscal Alfons Alberca sobre si Joan Pau Miquel li havia informat de possibles compensacions amb Pallardó. "Mai em va dir que havia fet compensacions", ha dit.