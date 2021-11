Homenatge musical al món del cinema de la mà de l'Ordino Clàssic

OrdinoLa tercera proposta de la quarta edició de l'Ordino Clàssic, 'Menú de Cine', ha ofert als espectadors un homenatge musical al món del cinema a través de la interpretació dels clàssics del món audiovisual. L'actuació, que coincideix amb la Mostra Gastronòmica d'Ordino, és una segona part del concert 'De pel·lícula!', presentat en la passada edició de l'Ordino Clàssic.

Bandes sonores de grans pel·lícules clàssiques continuen sent les grans protagonistes d'aquest concert on, ara, se serveixen com a proposta d'un menú "gastro-cinèfag" molt especial. Acompanyats d'una elegant i amable mestra de sala, els assistents han redescobert cançó a cançó, peça a peça, melodies, compositors i històries que també formen part de la nostra cultura popular.

Els assistents han pogut gaudir amb les interpretacions de la mà de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA), amb Francesc Planella com a concertino director i Mònica Vega com a mestra de sala. Robert Armengol i Dani Guisado s'encarregaran de les percussions i Joan Hernández, de la dramatúrgia i posada en escena. Així doncs, els espectadors que han acudit aquest diumenge a l'Auditori Nacional d'Ordino han pogut gaudir de les bandes sonores de pel·lícules tan conegudes i clàssiques com Despertar, Star Wars, Missió impossible, Star Trek, James Bond, Indiana Jones, Els venjadors, Pirates del Carib, Psicosi, Somriures i llàgrimes, La Pantera Rosa torna a atacar, Retorn al futur i Mamma Mia.

"L'edició passada el concert va tenir molt èxit tot i el format reduït en el qual el vam portar a terme i des de l'organització se'ns va demanar si el podíem repetir", ha manifestat Planella. El violinista ha afegit que el repertori que han interpretat és "per a tots els públics. La gent gran li donarà algun tema com Somriures i llàgrimes o Psicosi, i pels més joves tenim els Venjadors o Star Trek, hi ha una mica de tot pensant que tothom conegui algun tema i surti content del concert". Per la seva banda, el violinista Carles Ramos, qui s'estrenava a l'ONCA, ha exposat que per ell ha estat "un gran repte" i "una oportunitat immensa".

Cal recordar que l'Ordino Clàssic és una iniciativa del comú d'Ordino i de la Fundació Crèdit Andorrà. El cicle musical segueix el dissabte 4 de desembre a les 18 hores amb el concert familiar 'Un concert de conte', una proposta creada pel dramaturg Juanma Casero, sota la direcció de Joan Hernández, a càrrec del sextet de violoncels de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra: Carolina Bartumeu, Jordi Claret, Gaëtane Dunyslaeger, Manuel Martínez del Fresno, Olga Palou, Mireia Planas. L'Albert Gumí s'encarregarà de la selecció musical i Txell Díaz i Elena Santiago de la companyia Les Molt Il·lustres seran les actrius.

La quarta edició es tancarà l'1 de gener del 2022 amb el tradicional concert de Cap d'Any. Enguany, després d'una tercera edició molt marcada per la pandèmia de la Covid-19, el certamen vol servir per reivindicar la necessitat de preservar la cultura i de gaudir-la d'una forma segura.