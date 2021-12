Els hotelers qualifiquen l'ocupació del pont de 'catastròfica'

Andorra la VellaFa 10 anys, l'11 de desembre de 2011, va ser notícia...

La manca de neu i les poques pistes obertes han passat factura a l'ocupació dels hotels durant els ponts de la Constitució i de la Puríssima. Així ho ha reconegut el portaveu de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Joan Antoni Azurmendi, qui ha indicat que a les parròquies altes la majoria no han arribat al 20% de pernoctacions i a les centrals la mitja ronda el 40%. Segons Azurmendi, el balanç dels deu primers dies de desembre és 'catastròfic'.

Sense neu i amb un pont de gairebé 10 dies festius dividits en dues parts, els hotelers han vist com se succeïen les anul·lacions i les seves previsions de superar l'ocupació de l'any passat desapareixien. Segons ha explicat el portaveu de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Joan Antoni Azurmendi, 'la situació no s'ha solucionat gaire' respecte de la primera part del pont. Així, el balanç a data d'aquest diumenge és 'catastròfic'; sobretot a les parròquies altes, on alguns establiments han arribat al 20% d'ocupació però molts altres no han pogut ni obrir, com ha indicat Azurmendi. Pel que fa a les parròquies centrals, el promig se situa més a prop del 40 que del 50% d'ocupació, ha afirmat.

Amb aquestes dades, no han pogut cobrir les previsions i el resultat ha estat 'molt dramàtic' a les zones altes i a les centrals 'hem sobreviscut com hem pogut', ha opinat el portaveu de l'UHA. Azurmendi ha recordat que hi ha pocs dies a l'any en què els hotels puguin omplir i mantenir uns preus raonables, un fet que enguany no s'ha pogut assolir.

D'altra banda, l'obertura parcial de Vallnord i Arcalís ha estat valorada favorablement pels hotelers ja que 'és molt positiu no tenir el cartell de tancat' i ha permès que Andorra oferís opcions d'esquiar a diferència d'altres destinacions competidores. Tot i així, totes les reserves que tenien els hotels de peu de pistes 'se n'han anat en orris', ha assegurat Azurmendi, i en molts casos han considerat que era pitjor obrir que tancar i donar descansos avançats als treballadors, ha posat com a exemple. A més, segons el portaveu de l'UHA, 'no és bo cobrar per un servei que no s'ha donat, passa factura' i és que, tenint en compte que avui en dia les opinions dels clients són públiques i estan a l'abast de tothom, 'els hotelers hem de reubicar o canviar de data, donar opcions per mantenir futures reserves', ha conclòs.