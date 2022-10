Ibai Llanos sobre l'auge dels 'influencers': "Ara tot el món vol ser influencer perquè volen ser milionaris, viure a Andorra i tenir quatre cotxes"

Andorra la Vella"Ara tot el món vol ser 'influencer' perquè volen ser milionaris, viure a Andorra i tenir quatre cotxes, però no funciona així". Són les paraules del popular 'streamer' espanyol Ibai Llanos sobre la popularitat de la qual gaudeixen els principals creadors de contingut de parla hispana. Assegura que les persones que s'han fet famoses dins d'aquest món van començar sense tenir la intenció d'arribar al lloc al qual actualment es troben. Opina que no és un camí que continuï vigent avui dia. Tanmateix, pensa que s'ha idealitzat la professió de creador de contingut sense tenir en compte els orígens de tot plegat. A més, assegura que "la gran majoria de creadors de contingut grans com Vegetta777, AuronPlay o Rubius, van començar al món d'internet sense saber que es podia monetitzar".